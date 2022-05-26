أسفرت حوادث المرور المسجلة خلال الأسبوع المنصرم على مستوى المناطق الحضرية عن وفاة 16 شخصا وإصابة 517 آخرين بجروح متفاوتة، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الخميس، مصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحصيلة عرفت ارتفاعا قدر بـ +16 حادثا وفي عدد الجرحى بـ +37 مع انخفاض عدد الوفيات بحالة واحدة.

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة نتيجة عدم احترام قوانين المرور وعد التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.