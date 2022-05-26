أكد لاعب شباب بلوزداد المغترب نجيب عماري، أنه سيكشف عن الأمور التي حالت دون مشاركته مع الفريق منذ انتدابه سبتمبر الماضي.

ونشر اللاعب تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر توجه من خلالها برسالة شكر إلى الجماهير التي ساندته منذ التحاقه بـ "السياربي"، وكذا كل من سأل عنه عقب غيابه عن مواجهات النادي.

وقال عماري الذي سبق وأن حمل ألوان المنتخب الجزائري في فئة الشبان بأنه احتراما للجماهير البلوزدادية وزملاءه وحتى لا يربك المجموعة التي قدمت موسما رائعا، فضل إلتزام الصمت وعدم التشويش وتقديم مصلحته على حساب مصلحة النادي.

وختم المتحدث ذاته أنه سيفصح لاحقا عن كل التفاصيل المتعلقة بوضعيته في النادي وكذا المعاملة التي وجدها.