أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على أن الجزائر شريك استراتيجي لإيطاليا لاسيما في مجال الطاقة ومجالات أخرى، معبرا عن امتنانه للجزائر على تكثيف التعاون في مختلف المجالات.

وكشف ماتاريلا في ندوة صحفية مشتركة اليوم الخميس، مع الرئيس تبون عن وجود تعاون اقتصادي وتجاري كبيرين بين البلدين في قطاعات مختلفة وليس في القطاع الطاقة فقط، مؤكدا أن السوق الجزائرية مهم جدا بالنسبة لإيطاليا، ناهيك عن "التعاون الثقافي الذي يجمع البلدين والحضارة المشتركة في منطقة المتوسط والصلة التاريخية التي تجمع وتوحد البلدين".

وقال تحدثنا مطولا عن مشاكل كثيرة وإيطاليا في صلب الاتحاد الأوروبي تدعو لزيادة التعاون مع الجزائر والأجندة المتوسطية.

وتسعى إيطاليا، حسب الرئيس سيرجيو ماتاريلا إلى التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس الإيطالي يقول: "نتباحث حول التعاون في مجال الطاقة والانتقال التكنولوجي لتطوير أشكال جديدة للطاقة المتجددة التي تسمح بالتجاوب مع الأزمة المناخية".