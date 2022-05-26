أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال محادثات جمعته مع نظيره الإيطالي، أن هناك تطابق في وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها تونس وليبيا.

وأوضح إن الجزائر وإيطاليا، اتفقتا على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يكمن في تنظيم انتخابات تشريعية. وكشف الرئيس في هذا السياق، بأن الجزائر اتفقت مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به.

ويرافق الرئيس تبون خلال الزيارة وفد وزاري يتكون من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير الطاقة والمناجم، وزير الأشغال العمومية، وزير النقل، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وزيرة الثقافة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.