وقع اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار والمدير العام لمجمع إيني الإيطالي كلاوديو ديسكالزي على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في الجزائر والحد من البصمة الكربونية عبر استغلال الهيدروجين الأخضر.

وأفاد بيان لشركة سوناطراك، أن مراسم التوقيع التي جرت في العاصمة الإيطالية روما حضرها كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى إيطاليا.

وأوضح البيان، أن مذكرة التفاهم التي أمضى عليها الطرفان اليوم هي لبنة جديدة من لبنات التعاون المثمر في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا والتي ستعمل على تعزيز أفضل للعلاقات بين البلدين.

كما ستسمح هذه المذكرة بتقييم الإمكانات المتوفرة من الغاز لتطوير متسارع للحقول المكتشفة من طرف سوناطراك، حيث يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الغاز من المناطق المعنية بالاتفاقية حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب سنويًا والتي ستساهم في زيادة الطاقة التصديرية للجزائر نحو إيطاليا عبر خط الأنابيب الدولي انريكو ماتييي /ترانسميد.

وأشار البيان، إلى أن هذا الاتفاق يغطي التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر على مستوى حقل بئر رباع شمال الذي يهدف إلى الحد من البصمة الكربونية لمصنع الغاز لهذا الحقل.

وتستجيب لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تبنتها سوناطراك من أجل تطوير التكنولوجيات ذات التأثير الإيجابي على البيئة وتطوير مشاريع تسمح بتقليص البصمة الكربونية المترتبة عن نشاطات المجمع.