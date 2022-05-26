تعرض قطار لنقل المسافرين يربط خط وهران ـ سيدي بلعباس ـ بشار صبيحة اليوم الخميس، لانحراف إحدى العجلات الأمامية للقاطرة عن السكة بمنطقة بوڤرني على بعد 50 كلم عن مدينة البيوض في ولاية النعامة.

وقد أثار هذا الانحراف حالة من الفزع والهلع في أوساط الركاب البالغ عددهم حوالي 300 مسافر وترض بعضهم للصدمة، تم التكفل بهم في عين المكان، موازاة مع ذلك سخرت مديرية السكك الحديدية حافلات لنقل المسافرين وتوصيلهم إلى وجهتهم.

وأكد مدير الحماية المدنية لولاية النعامة في تصريح للإذاعة المجلية إن القطار لم ينحرف إنما كل ما هناك هو خروج العجلات الأمامية للقاطرة عن السكة، بحيث تدخلت مصالح الحماية في تمام الساعة السابعة من صبيحة هذا الخميس برفقة مصالح الدرك الوطني لضمان الحراسة الأمنية ومعاينة الحالة الصحية للمسافرين.

وأضاف نفس المصدر أن ليس هناك أي ضحايا أو جرحى وإن مصالحه سجلت ثلاث حالات فقط تعرض أصحابها للصدمة نتيجة الهلع والفزع حيث تم التكفل بهم وبصفة عامة الحالة العامة للمسافرين عادية ولا تدعو للتهويل والقلق.

وأرجع مدير الحماية المدنية سبب خروج عجلات القاطرة عن السكة إلى تراكم الرمال على السكة بسبب الزوابع الرملية التي تشهدها المنطقة.