أسدل الستار اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، على قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022، والتي ستجرى فعالياتها، بالجزائر التي ستكون معفية من خوض التصفيات.

وقررت الكاف مؤخرا، رفع عدد المنتخبات المشاركة بـ "الشان" لـ 18 منتخبا، عوض من 16 منتخبا كما كان سابقا.

وأسفرت قرعة الدور الأول، على المواجهات التالية: موريتانيا -أنغولا، جزر القمر -جنوب إفريقيا، بوتسوانا -إستوانيني، السيشل -مدغشقر، مالاوي -زيمبابوي، الموزمبيق -زامبيا، فيما سيعفى المنتخب الجزائر من خوض التصفيات على اعتباره البلد المنظم.

يذكر إن المنتخب الوطني التونسي اختار عدم المشاركة في النسخة القادمة لـ " الشان"، حسبما جاء عبر الموقع الرسمي لإذاعة " جوهرة أف أم " التونسية.