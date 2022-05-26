تجرى مساء اليوم الخميس، في مصر بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، في نسختها رقم 25.

وستجري منافسات البطولة القارية في مصر، خلال الفترة الممتدة بين الـ 9 والـ 19 جويلية المقبل، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، برئاسة البنيني منصور أريمو.

وتشهد النسخة رقم 25 مشاركة 14 منتخبا يتصدرها الفراعنة حاملو اللقب، ومنتخب تونس الأكثر تتويجا برصيد 10 مرات، إلى جانب الجزائر والمغرب.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة أيضا: أنغولا والكاميرون ونيجيريا والغابون والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا وكينيا وغينيا. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن نظام القرعة، لكن حسب موقع " كورة "، فإن الاتجاه الأقرب هو تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات، بحيث تضم مجموعتان 4 منتخبات، فيما تشتمل الأخريان على 3 منتخبات فقط لكل منهما.