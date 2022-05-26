اضطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس إلى قطع البث المباشر لحفل قرعة كأس إفريقيا للمحليين المقام في القاهرة قبل استئنافه بعد دقائق، إثر خطأ فادح رافق عملية سحب المنتخبات المترشحة للمسابقة وفق ما أوردته إذاعة "موزاييك أف أم" و"جوهرة أف أم" التونسيتان.

وحسب " موزاييك أف أم فإن قوانين القرعة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي في بيان نشره يوم أمس الأربعاء تنص على أنه لا يمكن لمنتخبات من نفس المنطقة مواجهة بعضها البعض خلال مرحلة المجموعات من كأس إفريقيا للمحليين.

ووفقاً للتقسيم الذي نشره الاتحاد الإفريقي في بيانه، فإن منتخبات مثل كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية لا يمكنها أن تكون في نفس المجموعة بعد أن تم تقسيم المنتخبات المترشحة حسب المناطق.

ووضعت القرعة منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية ضمن نفس المجموعة أثناء الحفل، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى قطع البث المباشر عبر قناته الرسمية على اليوتيوب قبل استئنافه بعد دقائق، في حدث أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.