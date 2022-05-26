قدم الهلال الأحمر الجزائري إعانات لفائدة الفئات الهشة بولاية تندوف، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي .

ويتعلق الأمر بتسليم 200 حصة من الإعانات تضم كراسي متحركة لفئة ذوي الهمم ومواد غذائية أساسية وأغطية وأفرشة وبعض المواد التي قد تحتاج إليها هذه العائلات، مثلما أوضحت ذات المسؤولة في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل للولاية.

كما أعلنت حملاوي عن تسليم سيارة إسعاف لفائدة ساكنة مناطق الظل من أجل مساعدتهم في مجال الإجلاء الصحي للمرضى .

وقال ذات المسؤولة بأن أوضاع ساكنة مناطق الظل ببلديتي أم العسل وتندوف عرفت "تحسنا كبير"، بفضل تجسيد السلطات العمومية لعديد البرامج التنموية التي حظيت بها خلال السنوات الأخيرة.