أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، انطلاق عملية بيع تذاكر الرحلات الدولية في إطار البرنامج الجديد الذي أعلنت عنه وزارة النقل مؤخرا.

وجاء في بيان "الجوية الجزائرية": "عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية".

ووفق ذات البيان فإن الوجهات المعنية بعملية البيع هي: الجزائر-مونتريال-الجزائر، كل إثنين، ثلاثاء وأربعاء، إضافة إلى وهران- فرانكفورت -وهران كل إثنين.

وأضاف ذات البيان أن الإعلان عن تاريخ بيع تذاكر بقية الرحلات سيكون في الأيام القادمة.