أقر مجلس النواب العراقي، في جلسة الخميس، قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ووفقا للنص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" يهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل "بأي شكل من الأشكال"، بالإضافة إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر".

وتتراوح العقوبات المنصوصة في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.

ويشمل هذا القانون "العراقيين داخل العراق أو خارجه" بمن فيهم "المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون داخل العراق".

كما تضاف إلى القائمة "مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة" و"حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة" و"المحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة .. والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها"، إضافة إلى "وسائل الإعلام العراقية" داخل الدولة وخارجها و"مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق" و"الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق".

وأوضح نص القانون المقصود بـ "التطبيع" أو "إقامة العلاقات" مع إسرائيل في نصه، حيث يشمل السفر من إسرائيل وإليها أو زيارة سفاراتها ومؤسساتها في أي دولة حول العالم، بالإضافة إلى "التخابر أو الاتصال بأية وسيلة" مع إسرائيل ومن يمثلها "فردا كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر".

كما أكد النص أن التطبيع يشمل إقامة علاقات "دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو الثقافية أو أية علاقات أخرى" مع إسرائيل، بالإضافة إلى "الترويج لأي أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات" لإسرائيل "بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنفذها أو ترعاها" إسرائيل "أو المؤسسات الأخرى التي تروج للتطبيع".

وتضم القائمة الانتساب لأية مؤسسة إسرائيلية أو مساعدتها ماديا أو معنويا، بالإضافة إلى القيام "بأي فعل يحقق الأغراض" الإسرائيلية، وقبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من إسرائيل أو مؤسساتها أو المؤسسات المروجة لها أو للتطبيع معها.

وخلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طبعت كل من البحرين والإمارات والسودان والمغرب، علاقاتها مع إسرائيل.