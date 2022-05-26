تعرض الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، اليوم الخميس، إلى إصابة خلال مقابلة الجولة السابعة من الدوري التونسي (مرحلة التتويج) والتي جمعت بين الترجي والاتحاد المنستيري.

واضطر اللاعب السابق لوفاق سطيف إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 31 بعد اصطدام عنيف مع حارس مرماه ولاعب المنافس، وذلك خلال ارتقاء هوائي لاستخلاص كرة عالية بعد تنفيذ مخالفة لصالح الاتحاد المنستيري.

ولا يعرف لحد الآن مدى خطورة إصابة الدولي الجزائري خاصة وأنه بدى فاقدا للوعي خلال عملية إخراجه من طرف المسعفين.

وتأتي هذه الإصابة قبل أيام قليلة عن انطلاق تربص المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في إطار تصفيات "كان" 2023، حيث لم يعلن الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين المستدعين إلى حد الآن.