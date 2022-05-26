أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها اليوم الخميس، عن حركة جزئية مست إطارات سامية تابعة للمصالح الخارجية للجمارك الجزائرية.

وأوضح البيان أن "المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، قام اليوم الخميس، بحركة جزئية مست إطارات سامية تابعة للمصالح الخارجية للجمارك الجزائرية".

وتمثلت هاته الحركة في تعيين رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجزائر-تجارة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين-شحن.

كما تم، تبعا للحركة الجزئية، تعيين رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بكل من مستغانم والغزوات وجيجل وسطيف وبجاية وحاسي مسعود.

وعين أيضا المدير العام للجمارك رئيس مفتشية أقسام الجمارك بوهران-ميناء ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بوهران-خارجي.

وتم في نفس الإطار، يقول البيان، تعيين رئيس المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة بتلمسان.

كما شملت الحركة الجزئية تعيين مدراء فرعيين لإدارة الوسائل بكل من البليدة وورقلة والشلف.

كما تم تعيين مديرة فرعية للتقنيات الجمركية بالشلف وكذا مدير فرعي للتقنيات الجمركية بسطيف.

وأشار ذات البيان أن هذه التعيينات الجديدة تندرج في إطار تنفيذ مخطط الحركة الجزئية للإطارات الجمركية والتي تهدف إلى "إعطاء دفع جديد لسير المصالح الخارجية وللتجسيد الفعلي للتوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للجمارك ودعم مجهوداتها الميدانية وفقا للمقاربة المعتمدة لتسيير الموارد البشرية، المبنية على الكفاءة والالتزام الصارمين، بهدف ترقية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية، والتكريس الناجع للتوجه الاقتصادي الجديد الذي أقرته السلطات العليا للبلاد".