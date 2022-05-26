تعرض مساعد مدرب مولودية الجزائر، رضا بابوش، لعقوبة الإقصاء لمدة شهر (المنع من دخول الملعب وغرفة تغيير الملابس)، حسبما أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الخميس في موقعها الرسمي.

وبالإضافة إلى هذه العقوبة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 23 ماي 2022، سيدفع مساعد المدرب غرامة مالية تقدر بـ 100.000 دينار، بعد الإنذار الذي تلقاه في المقابلة أمام، هلال شلغوم العيد والمحسوب كإنذار عادي، حسبما أوضحه نفس المصدر.

والعقوبة المسلطة على القائد السابق لمولودية الجزائر، جاءت عقب احتجاجه على قرار الحكم في المباراة خارج الديار ضد هلال شلغوم العيد (2-0)، التي جرت يوم السبت في إطار الجولة الـ31 .

وقبل ثلاث جولات عن اختتام الموسم الكروي، تحتل مولودية الجزائر المرتبة الخامسة برصيد 49 نقطة متأخرة بأربع نقاط على ثلاثي المقدمة.