كشف وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس من تيبازة عن استرجاع أزيد من 2000 هكتار من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار غير المستغلة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل لولاية تيبازة، أن اللجان المحلية التي يترأسها ولاة الجمهورية المكلفة بتطهير العقار الصناعي تمكنت من استرجاع أزيد من 2000 هكتار، منها "أراض فلاحية منحت سابقا بطرق غير شرعية ومنها التي منحت لمشاريع وهمية و مشاريع غير فلاحية ذات مردود عال".

وأكد أن "الاستثمار لن يكون إلا للمتعاملين الجديين و الحقيقيين"، مبرزا أن الجزائر "تسجل طلبات كبيرة على الاستثمار سواء من مستثمرين وطنيين أو أجانب من دول خليجية وأوروبية على غرار تركيا وإيطاليا".

وبخصوص تسوية ملفات الاستثمار العالقة، كشف الوزير أن اللجان المحلية لرفع القيود ومرافقة المستثمرين، منحت الموافقة المبدئية ل 866 مستثمرا لتجسيد مشاريعهم، من أصل 900 مشروع محصى، مشيرا أن العملية متواصلة بالتنسيق اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الصناعة و ولاة الجمهورية و كذا وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات.