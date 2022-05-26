أعلنت السلطات في بوركينافاسو، اليوم الخميس، أن مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون لجماعات متطرفة قتلوا نحو 50 مدنيا.

وقال حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل هوبرت ياموجو، في بيان، إن المدنيين من مادجوري لقوا حتفهم يوم الأربعاء أثناء محاولتهم الفرار من حصار المسلحين.

وأشار المسؤول إلى أن حصيلة القتلى ليست نهائية، بحسب "فرانس برس".

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات تنفذها حركات مسلحة، بعضها تابع لتنظيم "داعش"، أودت بحياة أكثر من ألفي قتيل، وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح، بحسب تقارير صحفية.

وكان قائد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الإفريقية، الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، أكد أن التوصل لحل للأزمة الأمنية أولوية بالنسبة له.

وأطاح كابوري بحكم الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في 24 جوان، متهما إياه بعدم بذل جهود جادة لمواجهة عنف المتطرفين.