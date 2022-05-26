أشرف مدير الديوان الوطني للحج والعمرة, أحمد سليماني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على لقاء تنسيقي مع ممثلي وكالات السياحة والأسفار الـ54 المعتمدة لتنظيم عملية الحج لهذا الموسم.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد سليماني أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة إشارة الانطلاق الرسمية للعمل من أجل "التكفل الأمثل" بالحجاج، من خلال "تكامل جهود الديوان ووكالات السياحة والأسفار ضمن منظومة الحج الوطنية".

ودعا في ذات السياق، ممثلي الوكالات إلى "استشعار عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم للنجاح في تنظيم هذا الموسم الاستثنائي، وذلك عبر ضمان التكفل اللائق بحجاجنا من خلال العمل الجماعي، على تجاوز الوضعيات التنظيمية الصعبة التي أفرزها انخفاض الحصص, والتي تم بذل قصارى الجهد من أجل ضبط وتوزيع الفنادق بناء على معايير موضوعية ومتوازنة".

وتم خلال اللقاء تسليم التراخيص الرسمية الخاصة بتنظيم عملية الحج إلى الوكالات المعتمدة من جميع أنحاء الوطن.

يذكر أن حصة الجزائر من الحجاج لهذا الموسم، قدرت بـ18 ألف و697 حاج، حيث انطلقت اليوم الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الحج لتستمر إلى غاية 4 جوان القادم.

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