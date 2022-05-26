حقق المنتخب الوطني للجيدو حصادا جيدا في اليوم الأول من البطولة الأفريقية التي انطلقت الخميس في وهران بفوزه بأربع ميداليات منها ذهبيتان وبرونزيتان.

وكانت حصة الأسد من نصيب السيدات اللواتي استطعن حصد ثلاث ميداليات منها ذهبيتان حققتهما فايزة عيسى حين (-48 كغ) وحلاطة يمينة (-52 كغ)، فيما اكتفت زميلتهما أمين رزوق بالميدالية البرونزية (-48 كغ) وكذلك فعل بلال اليعقوبي (-60 كغ) عند الرجال.

ولم يكن النجاح حليف الجزائري الخامس المشارك في برنامج اليوم الأول من الموعد الإفريقي الذي يقام في مركز محمد بن أحمد للمؤتمرات، حيث أقصي رشيد شراد في الدورالأول على يد الأنغولي بيدرو إدميلسون (-66 كغ) الذي فاجأ الجميع بوصوله إلى النهائي وفوزه بالذهب على حساب المغربي بوشيتة عبد الرحمن.