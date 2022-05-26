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كرة اليد: المنتخب الوطني يتعرف على منافسيه

رياضة
26 ماي 2022 ()
إسلام.ب
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أسفرت  قرعة بطولة الأمم الإفريقية للرجال لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلى 19 جويلية المقبل، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة كينيا، غينيا، والغابون.

وقبل الحدث القاري سيكون "الافناك" على موعد مع المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

 المجموعة  الأولى : مصر،المغرب، الكاميرون  

المجموعة الثانية : الجزائر، كينيا، غينيا، الغابون  

المجموعة الثالثة : الرأس الأخضر، نيجيريا، تونس  

المجموعة الرابعة : الكونغو الديمقراطية، السنغال، زامبيا، أنغولا.

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