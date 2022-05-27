يتواصل اليوم الجمعة تساقط الأمطار على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد، حسب توقعات مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية، ستستمر في التهاطل نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر، على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة وشمال سطيف.

بالإضافة إلى ولايتي تمنراست وجانت وأشار نفس المصدر إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا.