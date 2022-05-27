أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الجمعة، عن تغيير برنامج حركة قطارات الضاحية الغربية غدا السبت بسبب أشعال صيانة السكة الحديدية. وجاء في بيان للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، "تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، بأن حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائرـ البليدة ـ العفرون، ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات يوم السبت 28 ماي 2022، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية وتجديد الحصى والبلاصت" .

وأضاف البيان سيكون تغيير موعد انطلاق بعض القطارات من محطة العفرون حسب الجدول المبيّن في الصورة، كما أن بعض القطارات ستنطلق وتتوقف استثناءً هذا اليوم (السبت 28 ماي 2022) في محطة البليدة.

وشدد المصدر ذاته على إن حركة سير قطارات الضاحية ستستأنف بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداءً من يوم الأحد 29 ماي 2022، كما قدمت المؤسسة اعتذاراتها للزبائن عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال.