تمكنت مصالح أمن دائرة قصر البخاري جنوبي المدية من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص مسبوقين قضائيا ينشطون في مجال الاتجار وترويج المخدرات وسط أحياء مدينة قصر البخاري.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد وضع خطة أمنية تمكنت المصلحة المحققة من حجز أكثر من 1200 غ من الكيف المعالج. بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار في السموم. ومركبة سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة والمخدرات على متنها.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري. حيث تم ايداعهم الحبس عن تهم حيازة وتخزين المخدرات بغرض البيع، والممارسة غير الشرعية لمهن الصحة.