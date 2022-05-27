هدد الكاتالونيون الخميس، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بسحب دعم نوابهم لحكومته، في أعقاب فضيحة تجسس استهدف الانفصاليين، الداعمين الرئيسيين لسانشيز.

وذكر تقرير للأمن السيبراني أسماء 60 شخصا انفصاليا كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس".

وهذا التهديد من الكاتالونيين أكبر داعمي حكومة سانشيز، يهدد أيضا بسقوطها قبل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في نهاية عام 2023.

والقضية أخذت بعدًا آخر، بعد اكتشاف في مطلع ماي أن سانشيز ووزيرة دفاعه مارغاريتا روبلس تعرضا أيضاً للتجسس بواسطة هذا البرنامج، حيث أن العديد من وسائل الإعلام الإسبانية اتهمت المخزن المغربي بتورطه في القضية.

وأكدت السلطة التنفيذية، أن قرصنة الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة، والتي طالت كذلك وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، هي نتيجة "هجوم خارجي" قادته جهة مجهولة.

وهزت إسبانيا قضية تجسس كُشفت في منتصف أفريل عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 60 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس".