وضعت عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي لبلدية وادي الجمعة، في غليزان، حدا لنشاط ورشة سرية تختص في صناعة المشروبات (عصير) تنعدم لشروط الحفظ والصحة والنظافة، والموجهة للاستهلاك.

وذلك على إثر معلومات تحصلت عليها ذات المصلحة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستغلال مسكنه بمدينة وادي الجمعة لصناعة المشروبات يحمل علامة سندس مخالفا لشروط الاستهلاك والنظافة الصحية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، وبالتنسيق مع أعوان المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة بغليزان تم تفتيش الورشة أين تم حجز مختلف الأغراض المستعملة في عملية تحضير هذه المشروبات والمتمثلة في رافعة يدوية، وخلاط كهربائي، وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى كمية من مواد كيماوية مضافة لإنتاج مادة العصير، و4 خزانات معبئة بمادة العصير المقدرة بـ 1200 لتر، و998 قارورة معبأة بمادة العصير ذات سعة 2 لتر و 3 لترات موجهة للاستهلاك، ومنعدمة لأدنى شروط الحفظ والصحة والنظافة.

وبعد عرض المحجوزات على الجهات المختصة، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك وتمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين، ليتم إتلافها، وإنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف بخصوص عدم احترام إلزامية النظافة الصحية، وإلزامية إعلام المستهلك، وممارسة نشاط خارج السجل التجاري.