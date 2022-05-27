تمكن عناصر الشرطة، لأمن دائرة بني بوسعيد، التابعة لأمن ولاية تلمسان، من استرجاع مركبة سياحية مسروقة، بعد شكوى أودعها صاحبها شهر جانفي من السنة الجارية، مباشرة بعد اختفائها من مكان ركنها قرب المنزل.

وعلى إثر الشكوى المودعة تم فتح تحقيق في القضية، خلصت نتائجه إلى تحديد هوية أفراد شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، قاموا بإعادة سرقة المركبة موضوع الشكوى باستعمال المفتاح الثاني الذي بقي بحوزتهم، بعد بيعها مرة سابقة لطرف آخر، قبل أن يشتريها الضحية. وأثمر العمل الميداني بتوقيف المشتبه فيهم وإنجاز ضدهم ملف قضائي عن قضية "تكوين جمعية أشرار، سرقة سيارة باستعمال مفاتيح مع ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة"، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

من جهة أخرى وبعد عدة شكاوى مودعة لدى مصالح أمن دائرة أولاد ميمون، تخص تعرض عدة مركبات إلى السرقة من الداخل، طالت عدة أغراض وأجهزة مذياع مع تسجيل قضية سرقة بالكسر لأحد المساكن. اعتمادا على التنسيق الجيد مع الضحايا تم التوصل إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، في العقد الثالث من العمر مع توقيفه، بعد عملية التحقيق ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف بالجرم المنسوب إليه، كما أفصح عن هوية شريكه الضالع معه في هذه القضايا الذي اتضح أنه في العقد الثالث من العمر هو الآخر، هذا الأخير الذي كان يخفي الأشياء المسروقة، ليتم إيقافه عقب ذلك لمواصلة أطوار التحقيق. وبعد إحضار الأشياء المسروقة التي كانت بحوزته وعرضها على الضحايا تم التعرف عليه، إثر الانتهاء من إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي ضد المعنيين، عن قضية " السرقة بالكسر مع توافر ظرف الليل وإخفاء أشياء مسروقة " قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

كما تمكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في تلمسان، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، مع توقيف شقيقين تتراوح أعمارهما بين 25 و27 سنة وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 720 كبسولة من نوع "بريقابالين"، بالإضافة إلى مسحوق أبيض عبارة عن مؤثر عقلي. كما تم حجز ذخيرة حية من الصنف الخامس بدون رخصة، وسلاح أبيض من الحجم الكبير، عبارة عن سيف ومركبة سياحية كانت تستعمل في ترويج المخدرات. وقد تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.