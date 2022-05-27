دعا مستثمرون فلاحيون بالبليدة الجهات المسؤولة وعلى رأسها إدارة الفلاحة لأن تنقذهم من ظاهرة جديدة انتشرت في هذه الأيام الحارة، والتي أصبحت عصابات مختصة تنفذها لسرقة تجهيزاتهم ومعداتهم، وبالأخص كوابل مضخات الآبار وبيعها في السوق كمادة نحاسية.

متضررون أكدوا لـ"الخبر" أنهم وقفوا في هذه الأيام على نوع جديد من السرقات مست الاعتداء على أطوال من الكوابل الكهربائية الموصولة بمضخات المياه الموجودة بمحيط الآبار الارتوازية، والتي أصبحت تحترفها عصابات "النحاس"، وهو ما جعلهم يجبرون على شراء كميات من الكوابل كل مرة تعرضت فيها توصيلات إلى مثل هذه الاعتداءات مسببة لهم خسائر مالية وتأخيرا وعرقلة عملية سقي محاصيلهم ومنتوجاتهم وأنهم متخوفون من أن تتطور مثل هذه الهجمات الإجرامية، والتي أصبحت تستهدف تجهيزات ومعدات فلاحية بعد أن عانوا لسنوات ولا يزالون من سرقة محاصيلهم، كل موسم نضجها وإثمارها وهم يأملون في إيجاد حلول وحماية مستثمراتهم.