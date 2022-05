Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est arrivé vendredi à Naples, au troisième et dernier jour de la visite d'Etat qu'il effectue en Italie à l'invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella.

Le chef de l'Etat est arrivé en train à la Gare centrale de Naples (Sud du pays), avant de se rendre, par la suite, à la Résidence présidentielle italienne Villa Rosebery où il a été reçu par son homologue italien qui a effectué avec lui le voyage depuis Rome.

Au balcon de la Villa Rosebery, avec vue sur le front de mer où est accosté le prestigieux navire Amerigo-Vespucci, le chef de l'Etat a assisté à une salve de 21 coups de canon tirée en son honneur.

Le voilier-école Amerigo-Vespucci, plus ancien navire de la flotte italienne, est composé d'un équipage fort de 400 éléments. Il est spécialisé dans la formation des futurs officiers de la marine militaire italienne.

Ayant bouclé deux fois le tour du monde, le voilier-école, avec une voilure de 2700 m², a eu déjà à dispenser une formation au profit d'officiers de la marine algérienne.

Un déjeuner est offert par le Président Mattarella à la Villa Rosebery en l'honneur du président de la République et de la délégation l'accompagnant.

Sur son trajet vers la Villa Rosebery, le cortège présidentiel a été salué par les Napolitains.

Le Président Tebboune visitera, ensuite, en compagnie de son homologue italien le musée national de Naples, Capodimonte.

A la fin de la visite, le chef de l'Etat et la délégation l'accompagnant seront salués à leur départ de l'aéroport international de Naples, Capodichino.