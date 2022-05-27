تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة بمستغانم من العثور على جثة أحد الغريقين المفقودين بشاطئ "سيدي المجدوب"، وفق ما أفاد به بيان للمديرية الولائية لذات المصالح.

وأوضح المصدر أن فرقة الغطاسين التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية انتشلت اليوم، أحد الغريقين المفقودين منذ الثلاثاء الماضي بشاطئ "سيدي المجدوب" (خروبة) شمال مدينة مستغانم.

وجاء في البيان أن الأبحاث لا تزال مستمرة عن الغريق المفقود الثاني (16 سنة) بعد تحسن حالة البحر وتدعيم الفرق المتدخلة بأعوان متخصصين في البحث تحت الماء من ولايتي الشلف وغليزان المجاورتين وتكثيف عمليات التمشيط على اليابسة.

وتم تحويل الجثة التي تم انتشالها (19 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي بومدين بن سماعين بخروبة، يضيف نفس المصدر.