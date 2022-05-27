قررت السلطات المغربية، منع مسيرة كانت مقررة الأحد، احتجاجا على غلاء الأسعار و"التضييق على الحريات" وكذا التطبيع مع إسرائيل، وفق ما أفادت الجمعة، التنسيقية التي دعت إليها، وتضم أحزابًا يسارية ونقابات.

وقالت تنسيقية "الجبهة الاجتماعية المغربية" في بيان إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارًا "لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية.. بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين"، واصفة هذا المنع "بالتعسفي".

استند القرار على "عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين"، لكن الجبهة الاجتماعية أدانت القرار، معتبرة أنه "يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج".

ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في الأسعار، وخصوصا أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وبلغ معدل التضخم 4.1 بالمئة في نهاية أفريل، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس.