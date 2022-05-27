قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بزيارة متحف كابوديمونتي الوطني بمدينة نابولي الايطالية، خلال اليوم الثالث والأخير من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى ايطاليا، بدعوة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.

ورافق الرئيس تبون في زيارة المتحف الرئيس ماتاريلا إلى جانب رئيس بلدية نابولي ومدير المتحف.

ويعد المتحف الوطني بنابولي الذي يقع في قصر كابوديمونتي من أشهر المتاحف في العالم. وقد افتتح المتحف رسميا في عام 1957م، رغم أن صالات القصر احتوت بالفعل على أعمال فنية منذ بداية عام 1758م.

ويضم هذا المتحف العريق معارض للفن القديم ومعرضا للفن المعاصر وقسما للتاريخ. وهو يتكون من لوحات موزعة على مجموعة تتضمن عددا من كبار الأسماء في الرسم الإيطالي والدولي ومجموعة معرض نابولي التي تتضمن أعمالا خاصة بكنيسة المدينة وضواحيها والتي نقلت إلي متحف كابوديمونتي لحمايتها من التلف فيما بعد.

وكان رئيس الجمهورية قد انتقل اليوم الجمعة رفقة الرئيس الإيطالي على متن القطار إلى المحطة المركزية لمدينة نابولي (جنوب البلاد) قادما من العاصمة روما، التي حل بها الأربعاء الماضي.

وتنقل رئيس الجمهورية إلى مقر الإقامة الرئاسية الإيطالية "فيلا روزبيري" أين استقبل من طرف الرئيس ماتاريلا. و أطل الرئيس تبون من شرفة الإقامة المقابلة للواجهة البحرية, أين توجد الباخرة الشراعية التاريخية "أميريغو فيسبوتشي" التي أطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبا به.

وأقام الرئيس ماتاريلا بعدها مأدبة غذاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، بمقر الإقامة الرئاسية "فيلا روزبيري". وقبلها وخلال مرورهما بشوارع نابولي، قام سكان المدينة بتحية موكب الرئيسين.

ومن المنتظر أن تجرى مراسم التوديع لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له على مستوى مطار نابولي "كابوديكينو".