أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استئناف رحلات القطارات على خط وهران – بشار ذهابا وإيابا بشكل عادي، وذلك ابتداء من مساء اليوم الجمعة.

وكان قطار لنقل المسافرين على مستوى ذات الخط قد تعرض، صبيحة أمس الخميس، لانحراف إحدى العجلات الأمامية للقاطرة عن السكة بمنطقة بوڤرني على بعد 50 كلم عن مدينة البيوض في ولاية النعامة.

وقد أثار هذا الانحراف حالة من الفزع والهلع في أوساط الركاب البالغ عددهم حوالي 300 مسافر وترض بعضهم للصدمة، تم التكفل بهم في عين المكان، موازاة مع ذلك سخرت مديرية السكك الحديدية حافلات لنقل المسافرين وتوصيلهم إلى وجهتهم.