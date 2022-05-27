طمأن نادي الترجي التونسي اليوم الجمعة الجماهير بخصوص الإصابة التي تعرض لها لاعبه الدولي الجزائري عبد القادر بدران، في لقائه أمام الاتحاد المنستيري على مستوى الرأس والرقبة بعد اجتيازه للفحوصات الطبية اللازمة.

وأورد الترجي في بيان له عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك": بعد إصابة المدافع الجزائري عبد القادر بدران التي أفقدته الوعي في الميدان، قام بصور الأشعة اللازمة التي أثبتت سلامته وعدم وجود أي إصابة خطيرة وسيركن للراحة لمدة ثلاثة أيام مع مراقبة حالته الصحية".

وأشعل الاتحاد المنستيري سباق المنافسة على لقب البطولة التونسي، بعدما حقق فوزا مثيرا (3-2) على ضيفه الترجي، أمس الخميس، في إطار الجولة السابعة للمسابقة.

ورغم الخسارة، ظل الترجي متربعا على الصدارة برصيد 17 نقطة، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقي الاتحاد المنستيري تقلص إلى نقطتين فقط، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم الكروي.