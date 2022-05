L’union générale tunisienne du travail UGTT a annoncé sa décision de boycotter le dialogue national annoncé pat le président tunisien Kaïs Saïd et révélé qu’elle révélera, la semaine prochaine, une plateforme de propositions, comme alternative aux initiatives du président.

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Noureddine Taboubi a assuré, ce vendredi 27 mai 2022, que l’union a décidé de boycotter toutes les rencontres avec la présidence de la République.

“Nous n’assisterons pas aux réunions de la Présidence de la République et nous ne participerons pas à son organe consultatif…En revanche nous ne contenterons pas de dire non sans présenter une alternative, car nous sommes toujours une forte suggestion” a-t-il assuré.