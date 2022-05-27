كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، عن القائمة المعنية بتربص المنتخب الوطني الخاص بمواجهتي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وعرفت القائمة تواجد عدة أسماء جديدة سواء في حراسة المرمى، الدفاع، وسط الميدان والهجوم، فيما حافظ بعض الكوادر على مناصبهم داخل المنتخب.

ففي حراسة المرمى استدعى بلماضي، لأول مرة، حارس نادي أنجي الفرنسي مانديرا رفقة الثنائي مصطفى زغبة ورايس وهاب مبولحي.

في الدفاع، كان جديد "الخضر" تواجد الظهير الأيمن المتألق لنادي كليرمون فوت، كريم زدادكة، والظهير الأيسر لبوافيشتا البرتغالي، يانيس حماش، في غياب جمال بلعمري وعودة مدافع الترجي محمد الأمين توقاي إلى جانب تواجد الاسماء المعتادة، عبد القادر بدران، عيسى ماندي، حسين بن عيادة، أحمد توبة ورامي بن سبعيني.

ولم يشهد وسط الميدان تغييرات كثيرة سوى استدعاء خريج أكاديمية بارادو ولاعب نادي كورتري البلجيكي الحالي، عبد القهار قادري، إلى جانب الأسماء القديمة، هشام بوداوي، اسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، آدم زرقان وسفيان بن دبكة، مع ملاحظة غياب المخضرم سفيان فغولي.

أما على مستوى خط الهجوم فقد تواجدت ثلاثة أسماء جديدة هي بلال عمراني المحترف في رومانيا، بلال براهيمي مهاجم نيس الفرنسي، إضافة إلى المفاجأة رياض بن عياد مهاجم وفاق سطيف، في حين حافظ الهداف التاريخي لـ"الخضر"، إسلام سليماني على مكانته رفقة يوسف بلايلي، رشيد غزال، آدم وناس وعاد محمد الأمين عمورة إلى القائمة.

وكانت "الفاف" قد أعلنت أمس غياب قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن التربص بعد تلقيها تقريرا طبيا من نادي مانشستر سيتي يشير إلى تعرضه لإصابة.