Le Président Tebboune a visité en compagnie de son homologue italien le musée national de Naples "Capodimonte".

Un accueil solennel avait été réservé, jeudi, au Président Tebboune par son homologue italien au Palais du Quirinal, où les deux chefs d'Etat ont eu des entretiens en tête-à-tête qui ont été élargis aux délégations des deux pays.

Au Palais Chigi, siège de la présidence du Conseil des ministres italien, un accueil solennel a été réservé au chef de l'Etat et à la délégation qui l'accompagne.

Au terme des entretiens entre le président de la République et le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, auxquels ont pris part les ministres des deux pays, plusieurs protocoles et mémorandums d'entente de coopération ont été signés.

Le Président Tebboune s'est également entretenu avec la présidente du Sénat de la République italienne, Maria Elisabetha Alberti Casellati et le président de la Chambre des députés, Roberto Fico.

Il a été honoré par le maire de Rome, Roberto Gualtieri, lors d'une rencontre de courtoisie tenue au siège de la mairie. Un présent a été offert au Président Tebboune par le maire de Rome consistant en une réplique de "la Louve Capitoline", symbole de la ville de Rome.

Le Président Tebboune a également assisté, en compagnie de son homologue italien, à une soirée musicale animée par le maestro algérien Salim Dada.

Au premier jour de sa visite en Italie, le président de la République avait rencontré des représentants de la communauté algérienne établie dans ce pays qui lui ont fait part de leurs préoccupations et propositions.