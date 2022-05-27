اقترب رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، شباب بلوزداد، من المحافظة على لقبه للسنة الثالثة بعدما اكتسح النازل إلى الرابطة الثانية سريع غليزان بنتيجة ثقيلة، مساء اليوم الجمعة، استقرت عند ثمانية أهداف مقابل صفر في إطار مقابلات الجولة 32.

ورفع أبناء العقيبة رصيدهم إلى النقطة 64 بفارق 7 نقاط عن شبيبة القبائل (57 ن) الذي سيواجه غدا مولودية الجزائر على ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وشهدت مقابلات اليوم مواصلة اتحاد الجزائر سلسلة نتائجه الإيجابية محققا الفوز الرابع على التوالي، وجاء هذه المرة على حساب نادي بارادو بهدف دون مقابل في الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب الدار البيضاء.

وارتقى أبناء سوسطارة إلى المركز الرابع مناصفة مع نادي بارادو برصيد 51 نقطة، حيث اقترب أشبال المدرب بن واحي من تحقيق هدفهم المتمثل في الظفر بمركز مؤهل إلى مشاركة إفريقية.

في مقابلة أخرى، فقد أولمبي المدية نقاطا مهمة على أرضية ميدانه بعدما تعثر أمام اتحاد بسكرة بنتيجة هدف مقابل هدف، وهو ما يجعل أبناء التيطري الأقرب لمرافقة الثلاثي، نصر حسين داي، سريع غليزان ووداد تلمسان إلى الرابطة الثانية، حيث بقي الأولمبي في المركز 15 بـ35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب المراكز الآمنة قبل جولتين عن النهاية.

تعثر أولمبي المدية صب في مصلحة بقية الفرق المتنافسة على تفادي السقوط، حيث عاد هلال شلغوم العيد بالتعادل من تنقله إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي بنتيجة (3-3) مقتربا من تحقيق البقاء بنسبة 90 في المئة، كما ضمن أمل الأربعاء بقاءه بعد فوزه على نصر حسين داي بهدف مقابل صفر، فيما يبقى مواودية وهران ونادي مقرة (39 نقطة) بحاجة إلى فوز وحيد لضمان البقاء بعد تعادلهما بنتيجة سلبية.

أولمبي المدية - اتحاد بسكرة 1-1

سريع غليزان - شباب بلوزداد 0-8

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 0-1

نجم مقرة - مولودية وهران 0-0

شباب قسنطينة - هلال شلغوم العيد 3-3

نصر حسين داي - أمل الأربعاء 0-1

السبت:

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (دون جمهور)

الأحد 29:

وداد تلمسان - أولمبي الشلف

وفاق سطيف - شبيبة الساورة

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 64 30

2. شبيبة القبائل 57 31

3. شبيبة الساورة 53 30

4. اتحاد الجزائر 51 31

5. نادي بارادو 50 31

6. مولودية الجزائر49 31

7. أولمبي الشلف 46 31

--. اتحاد بسكرة 46 31

--. شباب قسنطينة 46 31

10. وفاق سطيف 43 27

11. أمل الأربعاء 42 32

12. ه.شلغوم العيد 41 32

13. مولودية وهران 39 31

--. نجم مقرة 39 32

15. أولمبي المدية 35 32

16. ن.حسين داي 22 31

17. سريع غليزان 19 32

18. وداد تلمسان 13 31