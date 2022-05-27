عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا، بعد زيارة دولة دامت ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار "هواري بومدين" الدولي، كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وبمجرد دخول الطائرة الرئاسية المجال الجوي الجزائري، كان في انتظارها أربع مقاتلات حربية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، رافقتها إلى أن حطت بمطار "هواري بومدين" الدولي، ترحيبا بعودة الرئيس تبون.

وكان في توديع الرئيس تبون والوفد الوزاري المرافق له، بمطار نابولي "كابوديكينو"، الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.