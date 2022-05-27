راسل الديوان الوطني للخدمات الجامعية مدراء الاقامات والخدمات الجامعية، أسدى فيها تعليمة من أجل تفادي التسممات الغذائية داخل مطاعم الإقامات.

وركز الديوان في التعليمة على ضرورة التقييد ببنود الاتفاقية المبرومة في إطار احترام معايير السلامة من حيث حفظ المأكولات و المشروبات والتخزين والنوعية.

كما أمر الديوان بالتكثيف من الزيارات التفتيشية من أجل مراقبة نوعية المواد، الأسعار، كيفية التخزين وكيفية التحضير .

كما سلطت التعليمة الضوء على أهمية النظافة اليومية للنوادي بإشراك طبيبة الإقامة والابتعاد عن المواد سريعة التلف بسبب الحرارة المرتفعة.