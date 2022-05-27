رحبت نقابة الصيادلة الخواص بالقرار الاخير الرامي إلى إعفاء مستوردي الدواء من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" ، حيث أكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، اليوم الجمعة، في اتصال مع " الخبر أونلاين" أن القرار سيخفف من أزمة ندرة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية في مقدمتها بخاخات الفنتولين.

وأوضح ذات المتحدث أن كميات كبيرة من البخاخات لا تزال عالقة في الموانئ منذ شهر أفريل الماضي، بسبب الإجراء الإداري الجديد لملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد والتي تسمح بالحصول على وثيقة تسلمها مصالح وكالة "ألجاكس".

كما رحب بلعمري بالقرار الأخير الذي سيعفي مستوردي الأدوية من الإجراء مما سيسمح بدخول بعض الأدوية والمستلزمات إلى السوق الوطنية .