وجهت إيران انتقادا للسعودية بسبب فرضها شرط السن على حجاج الدول الأخرى الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام.

وحسب "وكالة أنباء فارس"، قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، إنه كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام. وأضاف إن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج".

وتابع "ربما يعاني من هم أقل من 65 سنة من مرض مستعصي وعليه فإن حالة القدرة الجسدية ربما كانت حالة أكثر عقلانية دون تحديد حد أقصى للسن".

ووفقا له، "كان من المفترض على السعودية أن تجري مشاورات مع الدول الإسلامية حول أداء فريضة الحج في ظروف انتشار كورونا"، حسب تعبيره.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

واشترطت لأداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.

وتعتمد السعودية، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".