Plusieurs journalistes et certains médias tunisiens ont affirmé hier soir, que des interdictions de voyage ont été prononcées dans le cadre de l’affaire dite de l’appareil secret d'Ennahdha. Parmi les personnes concernées, figure le nom du chef du parti islamiste, Rached Ghannouchi.

L'information a été confirmée à la radio « Mosaïque » par la porte-parole du tribunal de première instance de l'Ariana, Fatma Boukattaya.

Une information qui a, cependant, été démentie par Maher Medhioub, qui se trouve actuellement à l'étranger.

Selon le député du mouvement Ennahdha et assesseur du président du Parlement chargé de la communication, Rached Ghannouchi continuerait à exercer ses activités en toute liberté et n’aurait pas été interdit de voyage.