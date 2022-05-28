كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المدعوين تحسبا للمعسكر الإعدادي الذي يسبق مواجهتي أوغندا وتنزانيا في الرابع والثامن من جوان المقبل. وكتب الوافد الجديد لصفوف" الخضر"، حكيم زدادكة الناشط ضمن صفوف نادي كيلرمون فوت الفرنسي والمرشح للالتحاق بفريق ليل هذه الصائفة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "فخور وفخور للغاية بالانضمام إلى هذا المنتخب، إن رؤية عائلتي وكل أحبائي سعداء لا تقدر بثمن، حان وقت العمل الآن شكرا لكم جميعا على رسائلكم، تحيا الجزائر".

من جهته أبدى إسماعيل بن ناصر بطل الدوري الإيطالي مع الميلان حماسه للشروع في التحضيرات مع المنتخب وكتب هو الآخر:" أتشرف دائما باستدعاء المنتخب الوطني، تحيا الجزائر"، أما محمد الأمين عمورة لاعب لوغانو السويسري فكتب:" الحمد الله ".