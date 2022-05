Des pluies accompagnées d’orages seront enregistrées dans plusieurs wilayas du sud du pays, a indiqué samedi l’office national de météorologie.

Dans un bulletin météo spécial de niveau (1), les mêmes services ont indiqué que des pluies seront enregistrées sur les wilayas d’El Beyedh, Naama, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. la validité de ce BMS s’étendra de cet après midi jusqu’à 18h.

La pluviométrie prévue sera entre 20 et 30 mm localement, conclut le même communiqué.