اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، مبادرة الجزائر لإنشاء قوة مدنية مشتركة لمواجهة الكوارث الطبيعية في إفريقيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، فإن المبادرة الجزائرية هي أحد الإجراءات الرئيسية التي تم تبنّيها من خلال الإعلان السياسي للقمة الإنسانية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي.

وحسب ذات البيان، تهدف المبادرة إلى مواجهة التحديات الإنسانية لتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة وحالات الطوارئ الصحية والغذائية.

من خلال عمليات إعادة الإعمار والتنمية وتمويل العمل الإنساني. وكانت القمة فرصة لتعبئة الموارد المالية من الدول الأعضاء، لتمويل برامج مواجهة الأزمات الإنسانية في إفريقية.