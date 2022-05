Le sommet des chefs d’Etats et des gouvernements de l’Union Africaine a adopté l’initiative de l’Algérie portant création d’une force civile combinée pour affronter les catastrophes naturelles en Afrique.

L’initiative de l’Algérie est l’une des mesures principales ayant été adoptée dans la déclaration politique du sommet humanitaire exceptionnel de l’Union Africaine, lit-on dans le communiqué de l’UA.

Cette initiative vise à relever les défis humanitaires de changement climatique et des catastrophes naturelles, des épidémies et des situations d’urgences médicales et alimentaires, à travers des opérations de reconstruction, de développement et de financement des actions humanitaires, ajoute la même source.

Ce sommet a, également, été une opportunité pour mobiliser les ressources des pays membres, afin de financer les programmes visant à faire face aux crises humanitaires en Afrique.