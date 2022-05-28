وقعت سوناطراك وشريكها سينوباك " SINOPEC Overseas Oil & Gas Limited (SOOGL)"، اليوم السبت 28 ماي 2022 بالجزائر، عقد مقاسمة الإنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية "زارزايتين"، الواقعة بحوض إليزي، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.

وأوضح بيان الشركة، إن سوناطراك وسينوباك تعهدتا بتنفيذ برنامج أعمال التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، والذي يهدف إلى استرجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل زارازيتين. هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص:

ـ تجديد وحدة الرفع بالغاز "unité gas lift "

ـ حفر اثني عشر (12) بئراً تطويرية جديدة ـ تجديد ستة (06) آبار قديمة

ـ ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة. ـ استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون. يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باسترجاع ما يقرب من 95 مليون برميل من النفط.

وأشار البيان، إلى أن ابرام هذا العقد جاء تتويجا للمفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 ماي 2021 ويعبر على رغبة الطر فين في مواصلة شراكتهما التقليدية وتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج المحروقات.