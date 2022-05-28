انتظم الحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق السعودي في تدريبات ناديه.

وكشفت اليوم السبت، صحيفة " الرياضية" السعودية أن " الرايس" الذي سيكون ضمن تعداد " الخضر" في المعسكر القادم بالمركز التقني لسيدي موسى استأنف المران مع زملاءه بعدما غاب عن حصة أول أمس لأسباب خاصة.

وأضافت " الرياضية "، استنادا إلى مصادرها الخاصة أن الحارس الثاني عبد الله العويشير تعرض للإصابة خلال التدريبات، ولم يرافق بعثة الفريق التي ستواجه الفيصلي اليوم، وينتظر أن يتم اختيار محمد الحايطي أو عبد الله صالح ليكون أحدهما احتياطيًّا لمبولحي في اللقاء.

للتذكير فإن الاتفاق الذي يلعب له الثنائي مبولحي وأيوب عبد اللاوي، يحتل المركز الحادي عشر في الترتيب العام برصيد 30 نقطة.