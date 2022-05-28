أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه لا توجد معلومات كافية عن فيروس جدري القردة وقراءة القطاع عنه متواصلة.

ونفى وزير الصحة، وجود أي إصابة بجدري القردة في الجزائر، لا في وهران ولا في أي منطقة، مشيرا إلى أن المرض كان خطيرا في الماضي لكنه زال نهائيا في الثمانينات ما استدعى سحب اللقاح الخاص به.

وقال الوزير، إنه تم تنظيم اجتماع الأربعاء الماضي في وزارة الصحة لتدارس الوضع، مضيفا أنه ليست هناك أي إجراءات خاصة أو مستعجلة في الوقت الراهن، وإذا وصل هذا المرض إلى الجزائر فذلك أمر آخر وسنكون جاهزين، مطمئنا المواطنين بأن "المرض ليس خطيرا".