تم اليوم السبت، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بنادي الصنوبر، تكريم كل من الصاعدين الجديدين إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذا الموسم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب الصفحة الرسمية للفريقين فإن، المولودية والاتحاد تحصلا على مبلغ ثلاثون مليون دينار جزائري لكل منها وحافلة من نوع مرسيدس مخصصة لتنقلات الفريقين.

للتذكير، فإن حفل التكريم حضره وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، عبد الكريم مدوار فيما غاب رئيس الاتحاد الجزائري المستقيل من منصبه شرف الدين عمارة، وكانت " الفاف" ممثلة بالأمين العام منير دبيشي.